Стало известно о количестве погибших на СВО сотрудников Роскосмоса

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов рассказал о количестве погибших на специальной военной операции России на Украине сотрудников предприятия. Его цитирует ТАСС.

По словам Баканова, при выполнении боевых задач получили ранения 342 сотрудников Роскосмоса, а 105 — погибли или пропали без вести.

«Мы чтим героев и никогда не забудем их мужество. Предлагаю почтить их память минутой молчания», — сказал он в ходе выступления на концерте в Москве по случаю Дня космонавтики.

Всего участниками СВО стали свыше тысячи работников ракетно-космической отрасли, больше 400 из них были отмечены государственными и ведомственными наградами, добавил Баканов. Еще двое — Артур Потапов и Сергей Седов — получили звания Героев России, уточнил он. Важно, подчеркнул глава корпорации, чтобы спутниковые системы обеспечивали вооруженные силы актуальной информацией в режиме реального времени для сохранения жизни солдат и офицеров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме рассказал о самом важном переживании России в урегулировании конфликта на Украине. Лавров подчеркнул, что Россия переживает за людей, предки которых столетиями жили на территориях, в советское время отошедших Украине.