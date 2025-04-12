В Киеве потребовали от украинцев «закрыть ротики» на тему демобилизации

Замглавы центра рекрутинга сил теробороны Украины Игорь Швайка в эфире телеканала «Первый» призвал граждан страны прекратить высказываться о мобилизации и демобилизации.

«Закрыли сейчас свои ротики на тему демобилизации и не распространяем эту тему. Второе: донесли обществу, что служить должен каждый», — заявил он.

Швайка пояснил, что украинцев не справшивают об отношении к мобилизации, потому что оно будет «по определению негативным». Кроме того, вопрос исполнения гражданами их обязанностей не должен обсуждаться.

Замглавы центра рекрутинга сил теробороны также предложил, чтобы каждый военнообязанный в течение срока от трех до шести месяцев «нашел себе место» в войсках, а тех, кто этого не сделает, должны будут принудительно распредилить военкомы.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации в республике. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.