За сбитый F-16 обещана премия 15 миллионов рублей

На фоне сообщений о гибели украинского F-16 военный эксперт Fighterbomber напомнил, что за уничтожение самолета этого типа обещана премия в 15 миллионов рублей.

Правда, есть нюанс - премию получит летчик ВКС России, сбивший американский истребитель в воздушном бою.

От себя эксперт пообещал добавить к премии дорогие часы.

Напомним, 12 апреля разбился украинский истребитель F-16. Его летчик, 26-летний Павел Иванов погиб. Смерть пилота подтвердило командование ВСУ.

Расследованием причин авиакатастрофы занимает созданная украинскими военными комиссия. В Киеве заявили, что самолет по ошибке сбила украинская ПВО.

Наши источники сообщают, что истребитель уничтожен российским зенитным комплексом С-400.