В ВСУ признали факт гибели украинского летчика F-16, однако не стали приводить подобности о судьбе американского истребителя. Скорее всего, он уничтожен российским комплексом ПВО, сообщает «Военное обозрение».

В официальном сообщении Киева названа фамилия погибшего летчика ВСУ.

«12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов», — сказано в заявлении.

Отмечается, что он «погиб в бою».

О судьбе истребителя умалчивается, в ВСУ отметили только, что начала работу «межведомственная комиссия», которая установит «причины трагедии».

Известно, что украинский пилот проходил полетную подготовку на истребителе F-16 в Британии и Нидерландах.

«Военное обозрение» отмечает, что предварительно истребитель F-16 украинских ВВС был сбит зенитным ракетным комплексом ВС РФ над северными регионами Украины.

Ранее киевский режим использовал американские истребители в Сумской области для поддержки так называемой «Курской операции». Не исключено, что и сейчас самолет был сбит в районе Сум.

Официальной информации от Минобороны РФ пока нет.