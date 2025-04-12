Зеленский заявил о гибели «в бою» 26-летнего пилота F-16

Пилот истребителя F-16 Воздушных сил ВСУ Павел Иванов погиб «в бою». Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Он отметил в своём Telegram-канале, что погибшему пилоту было 26 лет. Других подробностей Зеленский не предоставил.

«Были необходимые доклады военных по этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства», — написал он.

Информацию о гибели пилота F-16 подтвердили в Вооружённых силах Украины. Там отметили, что обстоятельства произошедшего установит межведомственная комиссия.

В пятницу, 11 апреля, на Украине признались в «авиационном каннибализме» из-за старых истребителей F-16.