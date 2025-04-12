Появилось фото летчика сбитого на Украине F-16

Эксперт по военной авиации Алексей Воевода опубликовал фото летчика Воздушных сил Украины Павла Иванова, погибшего вместе с истребителем F-16 12 апреля.

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Пилоту было 26 лет. На F-16 он переучился с штурмовика Су-25, за работу на котором награжден тремя орденами.

"Опытную добычу загнали!" - отметил эксперт.

Воздушные силы Украины подтвердили гибель летчика.

В крушении украинского F-16 заподозрили собственное ПВО

В причинах катастрофы будет разбираться специальная комиссия. Одной из версий является "дружественный огонь" - по заявлениям украинских военных, истребитель сбила своя ПВО.