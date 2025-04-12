Появилось фото летчика сбитого на Украине F-16
Эксперт по военной авиации Алексей Воевода опубликовал фото летчика Воздушных сил Украины Павла Иванова, погибшего вместе с истребителем F-16 12 апреля.
Пилоту было 26 лет. На F-16 он переучился с штурмовика Су-25, за работу на котором награжден тремя орденами.
"Опытную добычу загнали!" - отметил эксперт.
Воздушные силы Украины подтвердили гибель летчика.
В крушении украинского F-16 заподозрили собственное ПВО
В причинах катастрофы будет разбираться специальная комиссия. Одной из версий является "дружественный огонь" - по заявлениям украинских военных, истребитель сбила своя ПВО.