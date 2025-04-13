Появление у бригад ВСУ снарядов для советских орудий образца 1944 года объяснили

В некоторых бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцы продолжают использовать советские орудия Д-44 образца 1944 года. Издание «Российская газета» объяснила, откуда у военных появляются снаряды для этих пушек.

По ее информации, польские военные нашли на складах большие запасы осколочно-фугасных снарядов типа UO-365-KW, которые были переданы Киеву. Теперь к поставкам таких боеприпасов с аналогичным названием UO-365 KV подключилась Болгария. По некоторым данным, снаряды были выпущены в конце 1980-х годов.

Наличие у двух стран вооружений советского образца газета объясняет тем, что они входили в Организацию Варшавского договора.

Ранее стало известно, что ВСУ получили шведские зенитные пушки Bofors L70, разработанные в 1940-е годы. Автоматическую зенитную пушку L70 начали разрабатывать в конце Второй мировой войны, а в 1947 году были готовы первые образцы.