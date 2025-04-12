Украинские СМИ заявили о потере самолета F-16

Московский Комсомолец

Украинские СМИ со ссылкой на воздушные силы Украины заявили о потерпевшем крушение самолете F-16.

Детали не приводятся. Как утверждается, создана межведомственная комиссия, которая должны выяснить обстоятельства крушения.

Передача F-16 и подготовка западными странами украинских пилотов была одобрена Джо Байденом, занимавшим пост президента США, в мае 2023 года. О поставках таких истребителей для ВСУ впоследствии заявили Дания, Нидерланды и Бельгия.

Стало известно, во сколько авантюра в Курской области обошлась Киеву

Российские политики неоднократно заявляли, что военная помощь Киеву способна затянуть конфликт, но не помешает России добиться целей СВО.

Военные новости
Видео
Джозеф Байден
ЕС
Киев
Бельгия
Дания
Соединенные Штаты
Украина