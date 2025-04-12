Украинские СМИ заявили о потере самолета F-16
Украинские СМИ со ссылкой на воздушные силы Украины заявили о потерпевшем крушение самолете F-16.
Детали не приводятся. Как утверждается, создана межведомственная комиссия, которая должны выяснить обстоятельства крушения.
Передача F-16 и подготовка западными странами украинских пилотов была одобрена Джо Байденом, занимавшим пост президента США, в мае 2023 года. О поставках таких истребителей для ВСУ впоследствии заявили Дания, Нидерланды и Бельгия.
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