Киев потерял в Курской области 5,5 тыс. единиц поставленной Западом техники на сумму $7,8 млрд, пишет РИА Новости на основе источников.

В частности, противник утратил 396 танков; 363 БМП; 530 артиллерийских орудий;

89 систем залпового огня; 24 командно-штабных машин; более 500 минометов, а также других западных образцов вооружения.

По данным из открытых источников, средняя стоимость танка составляет $4,5 млн, САУ — $4 млн, БТР — $300 тыс., БМП — $600 тыс.

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Общая стоимость уничтоженной, а также взятой российскими военными в качестве трофеев техники оставила около $7,8 млрд, отметили журналисты.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ в период с 6 августа 2024 года по 11 апреля 2025 года утратили в Курской области свыше 73 тыс. солдат и офицеров.