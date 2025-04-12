Несколько жителей Гуева сошли с ума от происходившего в оккупации

Жители села Гуево Суджанского района похоронили больше 20 сельчан, творилось такое, что восемь человек лишились рассудка, рассказала врио губернатора Александру Хинштейну о событиях оккупации местная жительница.

Сейчас она вывезена из села в пункт временного размещения (ПВР), Гуево освобождено.

"У нас в Гуеве погибли 22 человека, мы их похоронили. Восемь человек сошли с ума. Вы не представляете, как это страшно. В нашем подвале двое сошли с ума. Какие ужасы творились ночью", - рассказала жительница Гуева Александру Хинштейну во время его поездки в ПВР.

8 апреля подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили этот населенный пункт в Курской области.

Позже при зачистке лесных массивов в окрестностях Гуева военные фиксировали сотни тел уничтоженных солдат ВСУ и военной техники, рассказывали ТАСС в силовых структурах.

Местные жители рассказывали ТАСС, что во время оккупации солдаты ВСУ запрещали жителям покидать дома в установленный ими комендантский час под угрозой расправы, с января перестали привозить хлеб и пищу жителям, а, увидев над сельской церковью реющий российский флаг, стали вести многочасовые обстрелы храма, где укрывались гражданские.