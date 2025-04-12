ВСУ потеряли более 250 военных в зоне ответственности группировки войск "Запад"

Подразделения Западной группировки ВС РФ поразили более 250 украинских военных в своей зоне ответственности за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, боевую бронированную машину, 8 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новое, Ямполь, Кировск Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики.