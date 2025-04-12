Военный назвал последствия удара по заводу «Антонов» в Киеве для ВСУ

Удар «Геранями» по заводу «Антонов» в Киеве чувствителен для Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О последствиях российской атаки специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«В советское время это было крупнейшее авиационное предприятие, в том числе и производились самые большие самолеты. Сейчас я так понимаю, что оно связано с беспилотниками. Мощности позволяют. Поэтому это серьезно. Это чувствительно для ВСУ. Это одно из важнейших предприятий Украины», — рассказал Дандыкин.

Опубликована спутниковая схема удара по заводу «Антонов» в Киеве

Ранее военкор Евгений Лисицын сообщил, что Вооруженные силы России ударили «Геранями» по заводу «Антонов» в Киеве. Он напомнил, что завод входит в структуру Укроборонпрома. В 2023 году сообщалось, что на этом предприятии запустили активное производство беспилотников.

В ночь на 12 апреля в Киеве сообщали о взрывах и воздушной тревоге. Мэр города Виталий Кличко уточнял, что в столице работают силы противовоздушной обороны.