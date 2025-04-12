ВСУ попались на продаже икон из монастыря Курской области

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) похитили и выставили на продажу иконы и другие ценности из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря Суджанского района Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на насельника обители иеромонаха Мелетия.

© Московский Комсомолец

По его информации, солдаты воровали святыни, привязывая их к веревкам и вытаскивая из храма. Особенно их интересовали крупные иконы, которые сразу же пытались сбыть. Иеромонах Мелетий сообщил: «Потом на продажу выставляли все это, а такие иконы, как в монастыре, твердые, большие - первым делом».

В монастыре осталось около 150 мощей из Киево-Печерской лавры, а также чудотворные образы, включая икону «Всецарица». Вывезти удалось лишь некоторые особо почитаемые святыни, например, Пряжевскую икону Божией Матери.

Ранее священник уже сообщал о разграблении обители, но теперь появились свидетельства о попытках продажи украденного.