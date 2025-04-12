Опубликована спутниковая схема удара по заводу «Антонов» в Киеве

Telegram-канал «Изнанка» опубликовал спутниковую схему удара по авиационному заводу «Антонов» в Святошинском районе Киева. На снимке NASA можно увидеть комплекс зданий предприятия, на котором выделены, предположительно, пораженные объекты.

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Украинские власти подтвердили, что в ночь на 12 апреля в столице был прилет по промышленному предприятию.

Стало известно о «перемалывании» штурмовиков ВСУ у госграницы

Завод «Антонов» является дочерним предприятием АО «Укроборонпром». По информации канала, в 2023 году завод начал активно производить беспилотники для нужд украинской армии. Исходя из этого, в данный момент в Киеве горит как минимум одно из крупнейших предприятий по производству дронов для ВСУ, считают аналитики.