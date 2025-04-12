Ситуация для Украины была бы намного лучше, если бы она согласилась на условия России в феврале 2022 года. Об упущенной возможности заявил генерал французской армии Доминик Делавард, его слова приводит издание Stratpol.

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По мнению эксперта, Москва не заключит мир, пока не будут достигнуты ее стратегические цели, а ее интересы не будут защищены в долгосрочной перспективе.

«Украина дорого заплатит за мир», — посчитал он.

По мнению Делаварда, «афера» Киева окончится в ближайшие месяцы, так как ни одна европейская регулярная армия не войдет на территорию Украины с униформой и флагами. Евросоюзу не хватает ресурсов и сплоченности, чтобы оказывать военное давление, а европейская молодежь не станет принимать участие в бою ради олигархов.

«Все заявления о войне с Россией — это "война слов". В последние годы во Франции ничего не было сделано для укрепления ее обороны. Потребуются десятилетия, чтобы повысить военную эффективность Европы», — уверен Делавард.

Также генерал отметил, что американский лидер Дональд Трамп сейчас не находится в позиции силы. Президент США не может диктовать свои условия российскому в одностороннем порядке. Путин, по словам французского генерала, это прекрасно понимает. Помимо украинского кризиса США сталкиваются с рядом других проблем: экономическими трудностями в стране и эскалацией ситуации на Ближнем Востоке из-за войны Израиля с радикальной палестинской группировкой ХАМАС.