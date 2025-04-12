СМИ: армия Франции готовится воевать с Россией на границе с Румынией

Армия Франции готовится воевать с Россией на границе с Румынией, сообщает Le Figaro. Газета пишет, что французские военные картографируют территорию на границе Румынии с Украиной и Молдовой на случай возможного столкновения между НАТО и Россией.

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По информации издания, в 2024 году военнослужащие 28-й отдельной воинской части сухопутных войск Франции, единственного в республике военного топографического подразделения, прибыли в Румынию для обновления карт местности. Особое внимание военные уделили картографированию Фокшанских ворот – коридора между предгорьями Карпат и Дунаем, который, по мнению НАТО, может быть использован российской армией для наступления.

Как отметил командир подразделения полковник Гийом Шмидт, в боевых условиях войска должны быть готовы продолжать операции даже при подавлении спутниковых сигналов.

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«Союзникам нужна была обновленная информация об ожидаемом поле боя», — пояснил цель миссии французский полковник Жером.

Результатом совместной работы французских военных топографов и Национального картографического агентства Румынии стала трехмерная карта местности.

«Она позволит точно определять местоположение мостов и возможных переправ», – пояснил сержант Джоанни.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что французские военные «одними из первых» будут в Украине для обеспечения безопасности после завершения конфликта. Также он сказал, что в контингент войдут, помимо французских, английские войска. «Когда и в каком количестве не могу сказать, такие у нас договоренности», – сказал Зеленский.

Ранее западные СМИ писали, что в Европе пока нет понимания будут ли на Украину введены европейские миротворцы даже после окончания огня. Также сообщалось, что Франция и Британия не готовы отправлять войска, не получив гарантии их защиты от США, которые Трамп пока не дает.