Гражданка Колумбии Каролина Вильяда, чей брат погиб на Украине, предостерегла соотечественников от вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участия в конфликте в качестве наемников. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.

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«Не езжайте туда, потому что, если поедете, погибнете. А деньги — если их вообще заплатят — вы не успеете потратить. Там вас просто бросят. Может, сначала вас хорошо примут, но потом вы останетесь сами по себе», — сказала Вильяда.

Брат девушки Хонатан Мартинес Вильяда погиб на территории Украины в феврале, однако родственники не смогли забрать тело. Командир сообщил, что сделать это можно будет после завершения боевых действий.

Ранее появилась информация о гонорарах воевавших на стороне ВСУ в Курской области иностранных наемников. Минимальной суммой оклада были 30 тысяч долларов.