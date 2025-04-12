ВСУ устроили воздушную атаку на российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В ночь на субботу, 12 апреля, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько дронов в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах, рассказал врио губернатора. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

Ранее жителей многоквартирного дома в Аксае эвакуировали из-за угрозы детонации дрона, застрявшего в бельевых веревках. Никто не пострадал.