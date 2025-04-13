В четырех районах Ростовской области отразили атаку Украины

Средства противовоздушной обороны отразили ночью атаку беспилотных летательных аппаратов в Аксайском, Матвеево-Курганском, Октябрьском и Цимлянском районах Ростовской области. По предварительным данным, пострадавших нет.
Об сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", - проинформировал он.