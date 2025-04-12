В Киеве сообщили о взрывах и воздушной тревоге

В Киеве раздались взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты "Общественного"», — говорится в публикации.

Мэр города Виталий Кличко уточнил, что в Киеве работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

В Киеве произошли взрывы

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях страны.