В Киеве сообщили о взрывах и воздушной тревоге
В Киеве раздались взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Общественное».
«В Киеве слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты "Общественного"», — говорится в публикации.
Мэр города Виталий Кличко уточнил, что в Киеве работают силы противовоздушной обороны (ПВО).
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях страны.