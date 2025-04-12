На Украине сообщили о попытках создать аналог ЗРК Patriot

Оборонная отрасль Украины работает над созданием аналога зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, пишет «РБК-Украина».

«Наша оборонка имеет соответствующий проект, и мы над ним работаем», — отметил он.

Сметанин уточнил, что в настоящее время на Украине нет аналогов ЗРК Patriot.

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Уже состоялись переговоры с производителями аналогов, в том числе Patriot, по частичной локализации производства данных систем на территории Украины, добавил министр.

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов приобрести у Соединенных Штатов значительное количество оружия, в том числе ЗРК Patriot. Он рассказал, что звонил главе Белого дома Дональду Трампу и просил продать хотя бы 10 ЗРК Patriot. Зеленский подчеркнул, что у Киева есть «много разных форматов и инструментов» для покупки американского оружия.

До этого Зеленский призвал союзников передать Киеву все хранящиеся у них системы Patriot, а также упрекнул их в том, что зенитные ракетные комплексы не используются.

Ранее республиканцы решили проверить, на что Зеленский тратил военную помощь США.