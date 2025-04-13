МЧС: опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале.

"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - предупреждает ведомство.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".