Над российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ

Средства ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ над Ростовской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что ПВО отражали атаку ВСУ в период с 22:00 по 22:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в тексте.

Девять из них сбили над Ростовской областью, еще четыре — над территорией Курской области.

Также 11 апреля ВСУ атаковали с помощью беспилотников Белгородскую область. Все цели были сбиты.