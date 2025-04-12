В городе Суджа Курской области военнослужащие украинской армии предпринимали попытки отравить мирных жителей с помощью газа. Об этом заявил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Люди рассказывают страшное: как в Судже украинцы травили мирных жителей газом, как обстреливали подвалы, атаковали дронами, которых в небе кружило больше, чем живых птиц», — говорится в сообщении.

Хинштейн добавил, что многие жили в подвалах с пожилыми родителями, которых при освобождении приходилось выносить на руках.

В Госдуме объяснили значение освобождения Суджи

9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Запад не сможет скрыть преступления украинских боевиков на территории Курской области, все виновные будут наказаны. Она добавила, что Запад закрывает глаза на преступления ВСУ, совершенные под Курском.

3 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что стремительное наступление российских войск в Курской области обратило в бегство подразделения ВСУ, которые не успели скрыть следы своих преступлений на территории России.

По его словам, отступая, украинские солдаты минировали территорию. В частности, есть свидетельства о том, что бойцы ВСУ прикрепляли взрывные устройства к детским игрушкам, добавил дипломат.

Ранее стало известно, что на Украине продавали «туры на грабеж» в Курской области.