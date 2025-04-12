В США показали видео с вылетающими из Тихого океана НЛО

В США показали видео, на котором предположительно запечатлены неопознанные летающие объекты, вылетающие из океанских глубин. Об этом пишет Daily Mail.

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Запись, сделанная американскими моряками с борта корабля USS Jackson 15 февраля 2023 года, оказалась в распоряжении ведущих подкаста Weaponized Джорджа Кнаппа и Джереми Корбелла.

На кадрах некие неопознанные объекты взлетают из-под воды у берегов Калифорнии. По словам моряков, четыре объекта синхронно поднялись из Тихого океана, а потом исчезли с радаров, и их это шокировало.

"Как только они улетели, прошло три-четыре секунды, я бегу к своей станции и смотрю на радар, они все пропали с радара. Вот и все, они все улетели", - рассказал один из военнослужащих.

Очевидцы случившегося уверены, что загадочные объекты поддерживали связь друг с другом, так как действовали слаженно. Кроме того, ни один из НЛО не оставил за собой теплового следа при движении по воздуху, а это значит, что они использовали некий неизвестный двигатель.

Экс-аналитик минобороны США Марик фон Ренненкампф проанализировал данные о полетах в этом районе в момент происшествия и выступил с утверждением, что в воздухе не было американских самолетов.

"Я не думаю, что это наше. Я подозреваю, что есть места получше, где мы могли бы продемонстрировать такое оборудование ничего не подозревающим морякам", - отметил Ренненкампф.

Авторы подкаста напомнили, что НЛО были замечены в том же районе Тихого океана, где другие моряки ВМС на протяжении многих лет сообщали о том, что видели странные неопознанные объекты. Они также напомнили об инциденте 2004 года, когда рядом авианосцем USS Nimitz удалось снять НЛО, напоминающие по форме драже "Тик-Так".