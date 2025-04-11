Российские военные начали штурм монастыря в Курской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) начали штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации источника, в монастыре находится укрепрайон ВСУ, в котором располагаются несколько сотен украинских военных. В штурме участвует 810-я бригада морской пехоты — в данный момент российские военнослужащие подступили к стенам монастыря и пытаются проникнуть на его территорию.

Отмечается, что разведчики ВС РФ установили слежку за секретными выходами из монастыря.

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