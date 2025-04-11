ВСУ начали готовиться к масштабному наступлению России

Украинские военные начали перебрасывать силы, готовясь к возможному масштабному наступлению ВС РФ на большинстве направлений фронта. Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на источники в военно-политических кругах.

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Командование ВСУ предполагает, что наступление может начаться в конце весны - начале лета. Основными направлениями считаются Сумская и Харьковская области. В тоже время источники не исключили и наступление российских сил в сторону Черниговской области, но этот вариант назвали маловероятным из-за "неблагоприятных географических условий".

В настоящее время украинцы направляют усиление в Сумскую область, где уже несколько недель идет продвижение ВС РФ. Командование ВСУ пытается не допустить прорыва российских войск в Локню.

Кроме этого украинские военные предполагают, что активизация боевых действий может начаться в районе Северска в ДНР и в Запорожской области.

В сообщение отмечается, что при дальнейшем продвижении в ДНР российские силы могут зайти и в Днепропетровскую область.

Главком ВСУ заявил о наступлении российских войск еще на одном направлении

Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что в последнее время фиксируется увеличение количества наступательных действий со стороны России. Он выразил мнение, что Россия хочет создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что России необходимо создать буферную зону на Украине, чтобы обезопасить свою территорию от постоянных обстрелов.