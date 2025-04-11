Раскрыта роль Великобритании в конфликте на Украине

Газета Times сообщает, что Великобритания активнее участвовала в конфликте на Украине, чем считалось.

Согласно информации издания, часть британской поддержки Украины оставалась скрытой от общественности. Примерами такой поддержки, как сообщает Times, является получение развединформации, а также тайная переправка на Украину военных в 2015 году. Тогда они занимались перевооружением украинской военной техники, а также обучением военнослужащих.

«Хотя непоколебимая поддержка Британией своего восточноевропейского союзника ни для кого не была секретом, степень ее участия и влияния — вылазки в Киев в последнюю минуту, помощь в разработке боевых планов и сбор жизненно важных разведанных о русских — оставалась по большей части скрытой», — сообщает издание.

При этом источник утверждает, что в феврале 2022 года эти военные покинули Украину до начала СВО — причиной послужила информация британской разведки о том, что российская сторона готовится к конфликту.

Германия и Британия направили России предупреждение

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Великобритания рассматривает возможность отправки своих военных на Украину сроком на пять лет.