В России назвали инициаторов решения об атаках на суда на Балтике
За решением об атаках на подозрительные суда на Балтике стоит Великобритания.
О причастности Лондона к недавнему решению Эстонии высказал мнение председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, передает РИА Новости.
«Потому что я не думаю, что все страны Запада их поддержали в этом. Думаю, скорее всего, это европейские страны. Могу предположить, что Великобритания», — заявил Патрушев.
Патрушев отреагировал на решение Эстонии атаковать подозрительные суда
Он также добавил, что точной информации по этому поводу нет.