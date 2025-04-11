Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X эмоционально прокомментировал информацию о том, что на освобожденной российскими войсками территории Курской области остались брошенными множество тел погибших украинских солдат.

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"Разлагающиеся трупы целого украинского подразделения брошены недалеко от границы с Курской областью", - написал Боуз.

Он также обратил внимание, что несколько сотен тысяч украинских военнослужащих числятся пропавшими без вести, чтобы их родные не получили законные выплаты.

Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в курском приграничье

Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщал, что российские военные эвакуируют тела погибших украинских солдат.