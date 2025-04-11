«Мир требует изменений»: о чем Путин рассказал на совещании по развитию ВМФ

Президент РФ Владимир Путин выступил в Санкт-Петербурге на совещании, посвященному развитию военно-морского флота (ВМФ) страны. На фоне цифровой революции и появления новых угроз для страны он поднял вопросы об изменении тактики действий флота, в реализации которой должен учитываться опыт спецоперации, а также об интеграции всех российских дронов в единую разведывательную систему. Другие заявления Владимира Путина с совещания — в материале URA.RU.

Будущее ВМФ и его задачи

Путин заявил, что российский флот играл и продолжает играть важнейшую роль в обеспечении безопасности и национальных интересов России. Он подчеркнул, что корабли страны должны быть способны выполнять полный спектр возложенных на них задач. Так, следует системно развивать подводные лодки, корабли и морскую авиацию.

"Обстановка в мире, новые угрозы и цифровая революция требуют формирования нового облика ВМФ.<...> Считаю необходимым подчеркнуть, что важно системно и последовательно развивать все составляющие (ВМФ — прим. URA.RU), имея в виду подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения", — заявил Владимир Путин в ходе совещания.

Он также отметил, что изменения в мировой обстановке и прогресс в технологиях требуют создания нового облика Военно-морского флота страны. Так, на ближайшие 10 лет для развития ВМФ предусмотрено 8,4 трлн рублей. В частности, деньги пойдут на разработку новых кораблей.

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Подготовка моряков и разработка новой тактики

Говоря о разработке тактики действий российского флота и подготовке его моряков, российский лидер отметил, что в этом аспекте должен учитываться опыт проведения СВО. «Основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий, в том числе с учетом опыта специальной военной операции», — сказал Путин на совещании.

Интегрирование БПЛА в единую разведывательную систему

Помимо прочего, в единую разведывательную систему России необходимо интегрировать все беспилотники корабельного базирования. Систему планируется связать с российской спутниковой группировкой. Путин отметил, что подобное поможет в развитии ВМФ.

"Отдельная принципиальная тема для качественного развития флота и сегодня, и в будущем — разработка и выпуск отечественных беспилотных, авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийные производства. Все эти системы, действующие в воздухе, под водой, на морской поверхности должны быть тесно интегрированы в единый разведывательный ударный контур", — заявил президент РФ.

Ядерное оружие — гарант безопасности РФ

Российский лидер отметил, что уже сейчас доля современных образцов ядерного вооружения в морских силах страны составляет 100%, следует поддерживать такие показатели и в будущем. Стратегические ядерные силы являются гарантом безопасности РФ.

Планы по приоритетным задачам для ВМФ

По словам Владимира Путина развитию Военно-морского флота сейчас уделяется приоритетное внимание. На совещании по этой теме будут рассмотрены вопросы и задачи, связанные с дальнейшим улучшением работы флота.