Эксперты заявили об опасности перевооружения Германии

Эксперты, опрошенные журналом Foreign Affairs, заявили об опасности перевооружения Германии.

По мнению собеседников издания, рост влияния и обороноспособности ФРГ может вызвать усиление националистических настроений внутри страны. При этом эксперты считают, что это затронет не только саму Германию, но и соседние страны.

«Как бы ни было сегодня необходимо для Германии перевооружиться, это может иметь тревожные последствия в долгосрочной перспективе. <...> Более мощная Германия может спровоцировать риск национализма в соседних странах, который <...> в свою очередь, может подстегнуть национализм внутри самой Германии», — сообщает издание.

Источник также напоминает о том, что демилитаризация Германии была серьезным фактором для поддержки мира в послевоенные годы. Кроме того, по мнению авторов издания, потенциально модернизированная немецкая армия «может попасть в руки экстремистского правительства», которое начнет использовать ее для террора соседей.

Ранее появилась информация о том, что Германия возобновит воинский учет и введет новую модель военной службы.