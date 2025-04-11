Над Черным морем заметили самолет британской разведки

Британский разведывательный самолет в сопровождении двух истребителей летает над западной частью Черного моря. Об этом свидетельствуют данные трекингового сервиса Flightradar.

По данным сервиса, самолет Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел с авиабазы Уоддингтон, расположенной в Великобритании. По состоянию на 16:05 мск, воздушное судно в сопровождении двух истребителей Eurofighter Typhoon FGR.4 совершает маневры недалеко от побережья Румынии и в нейтральных водах Черного моря.

По данным СМИ, аналогичный разведывательный полет британской группировки был совершен 31 марта 2025 года.