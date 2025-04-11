Путин заявил, что опыт СВО должен быть учтен при подготовке военных моряков

Москва24иещё 1

Опыт спецоперации России на Украине должен учитываться при разработке тактики действий Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом на совещании по развитию ВМФ РФ заявил Владимир Путин.

Путин: опыт СВО должен быть учтен при подготовке военных моряков
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"Основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", – уточнил российский лидер.

Ранее Путин отмечал профессионализм и мужество солдат, труд работников оборонных предприятий и поддержку армии и флота, которая помогла российским военным захватить стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

Он рассказывал, что только за 2024 год российские силы смогли освободить 189 населенных пунктов. Позже российский лидер предложил продумать введение единого стандарта поддержки для семей участников СВО.

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