Путин сделал громкое заявление о российских беспилотниках

Президент России Владимир Путин заявил, что каждый беспилотный летательный аппарат необходимо интегрировать в единый разведывательный комплекс, сообщает корреспондент ТАСС с совещания по развитию Военно-морского флота.

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Все беспилотники должны быть интегрированы в единый разведывательный комплекс России, — заявил российский лидер.

Ранее сообщалось, что 11 апреля президент России Владимир Путин будет работать в Санкт-Петербурге. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства проведет совещание по вопросам развития военно-морского флота России.