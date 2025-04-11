Полыхающую в укрытии американскую самоходку М109 показали крупным планом

Активное применение российских беспилотников продолжает уменьшать количество самоходных артиллерийских установок М109 американского производства, находящихся в составе формирований киевского режима.

В Telegram-канале "Повернутые на войне" размещены видеокадры уничтожения очередной САУ такого типа. Боевики попытались спрятать ее в окопе среди деревьев. Установили противодронный экран, усиленный сетью, в которой должны были запутаться винты подлетающих БПЛА.

Однако, судя по ролику, наши бойцы сбросили на боевую машину зажигательный заряд, и предпринятые вэсэушниками меры оказались бесполезными.

В результате сгорела защитная сетка, пламя охватило крышу и корму самоходки, причем рядом с открытым задним люком, за которым находятся боеприпасы. Поэтому существует очень большая вероятность, что для данной "сто девятой" пожар привел к фатальным последствиям.

Ранее в социальных сетях появлялись фотографии М-109А6 Paladin, у который внутренний взрыв оторвал корму и сорвал крышу башни.