Путин назвал долю современной техники в стратегических ядерных силах РФ

В составе стратегических ядерных сил 100% современной техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге на совещании по развитию Военно-морского флота.

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"Военно-Морской Флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее национальных интересов в Мировом океане", - отметил Путин. "Одна из приоритетных задач - это укрепление флота в ключевом его сегменте - в стратегических и ядерных силах, которые служат важнейшей гарантией безопасности России и сохранения глобального баланса", - подчеркнул президент.