Путин назвал долю современной техники в стратегических ядерных силах РФ - 100%
В составе стратегических ядерных сил 100% современной техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге на совещании по развитию Военно-морского флота.
"Военно-Морской Флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее национальных интересов в Мировом океане", - отметил Путин. "Одна из приоритетных задач - это укрепление флота в ключевом его сегменте - в стратегических и ядерных силах, которые служат важнейшей гарантией безопасности России и сохранения глобального баланса", - подчеркнул президент.
"Сейчас доля современных образцов вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%", - сказал он.