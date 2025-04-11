США могут остаться без новейших истребителей из-за торговой войны с Китаем

Дальнейшая судьба проекта по созданию новейшего американского истребителя F-47 зависит от поставок из Китая и исхода торговой войны с Пекином, сообщает издание Newsweek. По его данным, это связано с ограничением экспорта редкоземельных металлов в США, введенным китайскими властями.

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Аналитики издания считают, что в настоящее время Китай разговаривает с США с позиции силы, контролируя важные для Вашингтона материалы. Из-за торговой войны под угрозой может оказаться реализация проекта Next Generation Air Dominance, в рамках которго создается истребитель F-47. Американская армия делает на него большую ставку, рассчитывая сделать его опорой флота нового поколения.

Жизнеспособность программы Next Generation Air Dominance во многом зависит от материалов, которые производит Китай, — говорится в публикации.

Для реализации проекта американцам необходимы такие редкоземельные металлы, как самарий, гадолиний, тербий, иттрий и лютеций. Так, иттрий используется в разработке радиолокационных систем.

Власти Китая ранее ответили США на повышение пошлин, введя аналогичные меры. По данным агентства «Синьхуа», размер пошлины составляет 125%.