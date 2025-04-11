Названа сумма новой военной помощи Украине

Члены контактной группы по Украине пообещали Киеву новые пакеты военной помощи на сумму свыше 21 миллиарда евро. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает Sky News.

«Сумма новых обязательств военной помощи, объявленных сегодня через контактную группу по Украине, в общей сложности превышает 21 миллиард евро», — сказал политик

Ранее министр анонсировал новый пакет военной помощи Украине от Великобритании на 350 миллионов фунтов стерлингов. В него войдут радарные системы, противотанковые мины и несколько сотен тысяч дронов.

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Кроме того, Хили призвал другие страны, входящие в контактную группу, нарастить объемы военной поддержки Украины. По его словам, ключевая задача министров обороны этих государств — обеспечить оперативную доставку помощи на линию фронта.