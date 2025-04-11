Суд принял решение по жалобе генерала Попова

Суд в Москве решил не освобождать из-под стражи бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщает ТАСС, его оставили в СИЗО.

Напомним, что 28 февраля Тамбовский гарнизонный суд в закрытом режиме изменил Попову меру пресечения — с домашнего ареста на заключение под стражу. Военная прокуратура просила суд об этом из-за нарушений условий избранной меры: отказ от медосвидетельствования, использование смартфона, общение с фигурантами дела и свидетелями.

Попов был арестован 17 мая 2024 года. В деле, фигурантами которого стали высокопоставленные военные, идет речь о хищении более 1 700 тонн изделий металлопроката в 2023 году, закупленных администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Генерала обвинили в мошенничестве и служебном подлоге, однако он отвергал все обвинения. В марте 2025-го появилась информация, что он был уволен из ВС РФ.