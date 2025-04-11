«Не пустой блеф»: названы возможные сроки начала войны НАТО с Россией

Война между НАТО и Россией может начаться до 2030 года, предположил в беседе с NEWS.ru руководитель Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Он указал на активную подготовку к противостоянию Североатлантического альянса с РФ, и отметил, что НАТО уже не скрывает своих агрессивных намерений.

Это не прикрытая агрессия. Они говорят о нанесении стратегического поражения России. Они понимают, что сегодня уже, как это было запланировано с ВСУ, сделать не получится. Нужны другие, более мощные возможности и подходы. НАТО находится в стороне, а оперирует только вооруженными силами европейских государств, что само по себе противоречит и уставу НАТО, и нашим взаимоотношениям, и международным договорам. Все эти разговоры ведущих лидеров, что реально война начнется в 29-30 году — это тоже не пустой блеф. И в этих условиях готовят общественное мнение в своих странах, — пояснил Клинцевич.

Военный эксперт отметил, что НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе, особенно в Румынии, где уже несколько лет дислоцированы французские войска. По его словам, Североатлантический альянс готовит свои силы к возможному конфликту с Россией на территории Украины.

У них идет колоссальная подготовка к возможному применению ВС в конфликте между Россией и Украиной — это уже не секрет Полишинеля. При этом я хочу заметить, что нельзя забывать о том, что французская воздушно-десантная дивизия, по крайней мере две бригады, уже давно, в течении двух лет, распологаются на территории Румынии. Они проходят обучение и подготовку с таким счетом, чтобы быть готовым к возможным активным боевым действиям на территории Украины, — резюмировал Клинцевич.

Ранее стало известно, что французские военные стали составлять карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай возможного столкновения с Россией. По данным издания, в Румынию прибыли солдаты 28-й отдельной воинской части Сухопутных войск Франции. При этом особое внимание при обновлении карт уделяется Фокшанским воротам между предгорьями Карпат и Дунаем.