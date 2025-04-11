Стало известно, почему генерала Попова не отправляют на фронт

Генерал-майор Иван Попов не может быть отправлен на СВО обычным командующим ротой штурмовиков, поскольку его не лишили звания и наград, сообщила NEWS.ru журналист и общественный деятель Анастасия Кашеварова. По ее словам, сейчас решается вопрос лишения его звания.

Говорят, что Попов будет командовать ротой «Шторм Z», но с него, если углубиться в вопрос, звание генерала никто не снимал, награды его оставлены, а генерал ротой не может командовать. Если его возвращение на фронт произойдет, значит, он должен быть каким-то большим командиром, — сообщила Кашеварова.

По ее словам, сейчас решается вопрос о том, в каком качестве он должен вернуться на СВО — либо лишать его званий, либо отправлять в нынешнем статусе.

Это не просто зэк или обычный человек, который сидит в СИЗО, возвращается на фронт. Минимум Попов в нынешних его регалиях должен быть замначальника группировки или по какому-то направлению главный. По военному штатному расписанию он не может командовать ротой, — подчеркнула общественница.

Ранее военный обозреватель Юрий Подоляка сообщил, что бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова могут не отправить в зону СВО после «звонка сверху».

Попова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Недавно сообщалось, что Министерство обороны РФ поддержало ходатайство о его отправке в зону СВО — он может стать во главе отряда штурмовиков. Однако в Кремле не стали комментировать это намерение генерала.