Россиянин поехал за продуктами и оказался в зоне СВО

Житель Республики Дагестан, командир мотострелкового отделения младший сержант Иса Шахбанов оказался в зоне специальной военной операции (СВО), когда поехал по просьбе родителей купить продукты. Историю военнослужащего опубликовал телеграм-канал «Герои спецоперации Z».

Молодой человек рассказал, что родители были против того, что бы он заключал контракт с Министерством обороны, и тогда он решился пойти на обман. Когда вместе с братом поехал за продуктами, то сошел за одну остановку до дома и поехал в военкомат в другом регионе.

«Я говорю младшему брату: «Все, я иду на СВО. Береги родителей». Я ему сказал возвращаться домой как можно дольше, чтобы у меня был шанс побыстрее покинуть территорию нашей республики», – рассказал Иса Шахбанов.

Военнослужащий рассказал, что после того, как он заключил контракт, проходил подготовку в Чеченской Республике. Молодой человек отметил, что родители пытались отговорить его отправляться на СВО, но, несмотря на это, он все же отправился в зону боевых действий и оказался под Артемовском (украинское название – Бахмут).

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции трагически погибла ростовчанка Ольга Греховодова с позывным «Молния», которая отправилась на СВО вслед за мужем.