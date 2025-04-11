Россиянин поехал за продуктами и оказался в зоне СВО

Житель Дагестана Иса Шахбанов тайно от семьи отправился на спецоперацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

По информации источника канала, мужчина понимал, что родители не позволят ему подписать контракт с Вооруженными силами РФ, а потому решил поступить хитрее. Вместе с младшим братом он отправился за покупками, однако на обратном пути направился в военкомат в другом регионе. Шахбанов признался брату в своем намерении и попросил не спешить с возвращением домой. Он надеялся, что тогда у него будет время, чтобы уехать до того, как остальные родственники узнают правду.

«Я говорю младшему брату: «Все, я иду на СВО. Береги родителей». Я ему сказал возвращаться домой как можно дольше, чтобы у меня был шанс побыстрее покинуть территорию нашей республики», – рассказал Иса Шахбанов.

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Шахбанов подписал контракт и проходил обучение в Чечне. Родные пытались переубедить его даже на этом этапе, однако он все равно отправился в зону боевых действий. Сейчас он несет службу в районе Артемовска.