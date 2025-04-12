Российские авиация и артиллерия нанесли удары по авиационному предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

"Нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ», сообщили в военном ведомстве.

В сводке отмечено, что были нанесены удары по «цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах».

По данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и шесть управляемых авиационных бомб JDAM, а также 154 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

В ответ на атаки украинских военных на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по тем местам, где расположен личный состав противника и наемников, размещена техника, удары также наносятся по военной инфраструктуре киевского режима: объектам управления, связи и оборонной промышленности.