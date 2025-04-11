Украинский посол в Британии и бывший глава ВСУ Валерий Залужный заявил, что армии западных стран обречены на поражение в современном военном конфликте. Об этом он рассказал в своей статье для Defense One.

Экс-глава ВСУ отметил, что применение искусственного интеллекта и дронов становится нормой в современных конфликтах, заставляя воюющие стороны использовать новые тактики, оборудование и системы, способные быстро адаптироваться к меняющемуся противнику. Однако у западных стран такой опыт отсутствует, подчеркнул автор статьи.

«Убаюканные десятилетиями многопрофильного доминирования, западные военные слишком долго дремали», - заявил Залужный.

По его мнению, западные армии стали бы жертвами противников, вооруженных массированным и «оптимизированным на истощение» автономным оружием. Залужный считает, что помочь западным войскам может опыт ВСУ последних лет.

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«Если Запад хочет выжить, он должен быстро и в полной мере усвоить эти уроки и использовать их с толком», - подчеркнул украинский генерал.

Ранее бывший замглавы британского штаба обороны Роб Магован заявил, что британская армия с ее нынешними ресурсами не смогла бы воевать с Россией дольше двух месяцев. Магован подчеркивал, что вооруженным силам страны необходимо разобраться с «оперативным риском», который возникает из-за отсутствия ресурсов, необходимых в будущих конфликтах. По его мнению, траты Лондона на оружие «не соответствуют угрозам, с которыми он сталкивается».