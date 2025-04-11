Украина рассчитывает добиться передачи дополнительных систем противовоздушной обороны в ходе очередного заседания контактной группы по вопросам оборонной поддержки в формате «Рамштайн». Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Сегодня в Брюсселе новое заседание «Рамштайна». Наш приоритет – ПВО, и очень важно, чтобы партнеры нас услышали», – написал экс-комик в своем телеграм-канале.

Глава киевского режима выразил уверенность, что партнеры прислушаются к украинским запросам, особенно в условиях, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже приобрели значительный опыт в перехвате ракет.

Владимир Зеленский заявил, что украинской армии необходимо лишь компенсировать текущий дефицит в системах ПВО. Особое внимание, по его словам, следует уделить зенитным комплексам Patriot, которые, как он отметил, сейчас не задействованы и находятся на хранении у западных союзников.

Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили факт крушения первого истребителя F-16. Однако в официальной сводке Генштаба не уточняется, что трагедия произошла из-за работы украинской системы ПВО.