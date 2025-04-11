Вовлеченность Великобритании в украинский конфликт намного глубже, чем многие могут себе представить. Об этом сообщила газета The Times в статье, посвященной роли Лондона в событиях на Украине.

Как сообщает издание, еще в феврале 2022 года десятки британских военнослужащих отправились в Киев для обучения ВСУ управлению противотанковыми комплексами, которые начал поставлять Лондон. Когда в мае 2023 года Великобритания передала Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, военные специалисты королевства, отмечается в статье, были тайно переправлены на Украину для того, чтобы оснастить ими самолеты и обучить украинцев их использованию.

Активными были и поездки британского военного и политического руководства на Украину. По информации The Times, начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин встречался с Владимиром Зеленским около 10 раз, играя важную роль в выравнивании непростых взаимоотношений между Киевом и Вашингтоном.

"Американцы ездили на Украину лишь изредка, опасаясь, что их присутствие может быть воспринято как чрезмерное вмешательство в войну, в отличие от британских военачальников, которым было предоставлено право посещать страну по необходимости. Иногда их визиты были настолько конфиденциальными, что они приезжали в гражданской одежде", - говорится в статье.

Влияние Лондона в разработку военных планов ВСУ было столь велико, что одно из направлений провалившегося контрнаступления Украины летом 2023 года было названо в честь тогдашнего министра обороны Бена Уоллеса, пишет The Times.

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Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью ТАСС не раз говорил, что "Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем остальные страны - члены НАТО". Так, он обращал внимание на присутствие на Украине британского спецназа, инструкторов по подготовке военных медиков, сил специального назначения и целого ряда других подразделений.