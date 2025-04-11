Украинский военный подтвердил гигантские потери ВСУ в Курской области

Попытка командования ВСУ с помощью курской операции в августе 2024 года отвлечь российские силы с других участков фронта провалилась, украинские войска понесли огромные потери. Об этом рассказал в одной из украинских соцсетей военный ВСУ, которому удалось выбраться из Курской области живым.

По его данным, в Курскую область вошли десять пехотных бригад ВСУ, части морской пехоты, бригады территориальной обороны, а также бригады нацгвардии Украины.

«Вывели по-нормальному только две бригады», - рассказал солдат.

Остальные, кому повезло, выбирались пешком или на велосипедах, поскольку все дороги находились под огневым контролем российских войск, и российские дроны уничтожали любую технику, которая двигалась по этим дорогам.

Напомним, по данным Минобороны РФ, ВСУ в Курской области потеряли более 72 тысяч убитыми и ранеными.

«Мы даже, наверное, и сказать не можем, сколько у нас в плену, сколько у нас без вести пропавших, сколько у нас «двухсотые», - рассказал боец.

По его словам, цель курской операции ВСУ, как объясняли им командиры - оттянуть войска России с Покровского направления. Но она не была достигнута.

При этом на ряде участков в Курской области, в частности, в Малой Локне, украинцам противостояли численно превосходящие силы противника. Например, позиции, где было шесть солдат ВСУ атаковали 50 бойцов противника. «Там огромное количество, совсем большая разница, невозможно было сдержать», - говорит он.

По словам украинского военного, вместе с российскими военными воевали и северокорейские солдаты. Доказательств при этом он не приводит. Как известно, официального подтверждения участия в боевых действий солдат северокорейской армии не было ни со стороны РФ, ни со стороны КНДР.