Французские военные составили карты для операций против России

Французские военные обновили карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией для возможных операций НАТО против России, уделив особое внимание стратегически важным Фокшанским воротам.

Французские военные картографы развернуты на восточном фланге НАТО и составляют обновленные карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на фоне напряженности в отношениях с Россией, пишет Le Figaro.

«Приданная инженерной бригаде 28-я географическая группа отправилась в Румынию для проведения точных и современных топографических съемок. Они привезли с собой вводную часть к будущей карте в качестве сувенира и повесили в коридоре штаба 28-й географической группы (ГГ)», – сказано в материале.

Географическая группа – самый маленький полк Франции, дислоцируется в городе Агно, рядом с другими подразделениями, занимающимися разведкой. Однако с осени 2024 года он вернулся в ряды инженерной бригады. В операциях и планировании принимают участие 350 солдат 28-й ГГ.

Военнослужащие 28-й ГГ прибыли в Румынию для обновления карт в 2024 году. На карте Румынии рельеф представлен в трех измерениях. Там изображен Карпатский горный хребет, образующий дугу в центре территории, город Чинку, где французская армия разместила тысячу солдат после 2022 года. С другой стороны равнина спускается к холмам Молдавии, руслу Дуная чуть южнее, а там открывается путь на Украину, пишет издание.

«Румыны называют этот регион «Ворота Фокшан», – объяснил полковник Жером.

Фокшанские ворота считаются дверью в Европу для гипотетического российского наступления, поэтому французы загодя приступили к изучению местности, где могут разворачиваться боевые действия.

Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Швеция усилила подготовку элитных войск на севере страны для возможной конфронтации с Россией в Арктике, на что посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Россия не угрожает Швеции и Финляндии, но готова к ответным мерам, если угрозы будут исходить из этих стран.

В марте политолог Вадим Трухачёв пояснил газета ВЗГЛЯД, как Европа пытается склонить Америку к общей борьбе с Россией.